В Мурманской области учеников начальной школы будут бесплатно поить молоком

Мурманская область >> Образование >> 30.01.2020

Учащимся начальной школы в Мурманске будут выдавать по стакану питьевого цельного молока бесплатно каждый день во время обеда.

Постановление горадминистрации утвердило распоряжение, согласно которому каждый школьник 1-4 классов ежедневно будут обеспечен 200 мл молока бесплатно. Цена стакана молока - 13 руб. 88 коп. Их заплатит Управление финансов горадминистрации Мурманска. Сколько на это потребуется денег в управлении не сообщают.

Медики и диетологи считают, что молоко улучшит обмен веществ в организме, позволит насытить его необходимыми микроэлементами, что будет способствовать здоровому росту. Известно, что молоко необходимо только маленьким детям. Взрослые усваивают его гораздо хуже, а в зрелом возрасте молоко вообще пить не рекомендуется. Именно поэтому стаканом молока решили обеспечить только школьников младших классов.

Заставлять пить молоко никто не будет, поскольку это дело добровольное. Кроме того, есть дети с непереносимостью лактозы, которым употребление молочных продуктов противопоказано.





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