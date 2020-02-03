5 школ на севере Карелии ждет реконструкция

Комплексный ремонт проведут в пяти школах Муезерского района, Калевалы, Рабочеостровска, Лоухах и Чупе. Это северные районы республики, где состояние школ давно не отвечает нормам.



Ремонт уже сделан в школе д. Рыпушкалицы Олонецкого района. Эта школа стала первой, где по распоряжению главы Карелии А. Парфенчикова проведен комплексный ремонт здания с утеплением фасада. В школе появился новый тепловой узел с энергоэффективной автоматической системой, которая помогает следить за климатом в помещениях.



Парфенчиков оценил качество ремонта школы, посетив деревню Рыпушкалицы. Директор школы Н. Кюршунова рассказала, что результат от установки автоматической системы заметен – в месяц экономия электроэнергии составила 50 тыс. руб. Для деревенской школы это очень значительная сумма.



Также в школе и детском саду отремонтированы полы и окна, установлены новые двери и отремонтированы кухни и столовые. На проведение ремонта выделено 18 млн руб. из казны республики.



Глава Карелии сообщил, что начато строительство школы в столичном микрорайоне Древлянка.