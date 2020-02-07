В Зашекснинском районе Череповца открыли два детсада

В одном районе Череповца открылись сразу два детсада – "Созвездие" и "Акварелька". Они оснащены современным оборудованием, бассейнами, а в каждой группе есть ноутбук, монитор и проектор. В туалетных комнатах раковины оборудованы смесителями для самостоятельного регулирования температуры воды. Вся мебель и мягкий инвентарь новые. Желающих отдать своих детей в эти садики уже больше, чем они могут вместить. Приоритет при оформлении отдается жителям района.



Каждому воспитаннику полагается три комплекта постельного белья и несколько видов одеял, в зависимости от времени года. Стирать белье можно в самих детсадах, поскольку каждый оборудован своей прачечной.



Вместительность садиков - 420 человек каждый, и в каждом есть 5 ясельных групп. При строительстве новых дошкольных заведений учитывалась потребность города и района в группах для детей до 3 лет.



В Череповце строительство детских садов продолжается. Следующими откроются учреждения в 103 и 105 районах. Их возведение начнется в текущем году.