В Зашекснинском районе Череповца открыли два детсада

Вологодская область >> Образование >> 07.02.2020

В одном районе Череповца открылись сразу два детсада – "Созвездие" и "Акварелька". Они  оснащены современным оборудованием, бассейнами, а в каждой группе есть ноутбук, монитор и проектор. В туалетных комнатах раковины оборудованы смесителями для самостоятельного регулирования температуры воды. Вся мебель и мягкий инвентарь новые. Желающих отдать своих детей в эти садики уже больше, чем они могут вместить. Приоритет при оформлении отдается жителям района.

Каждому воспитаннику полагается три комплекта постельного белья и несколько видов одеял, в зависимости от времени года. Стирать белье можно в самих детсадах, поскольку каждый оборудован своей прачечной. 

Вместительность садиков - 420 человек каждый, и в каждом есть 5 ясельных групп. При строительстве новых дошкольных заведений учитывалась потребность города и района в группах для детей до 3 лет.

В Череповце строительство детских садов продолжается. Следующими откроются учреждения в 103 и 105 районах. Их возведение начнется в текущем году. 





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