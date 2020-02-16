2 марта в Коми стартует этап Всероссийского конкурса "Учитель года России"

Республика Коми >> Образование >> 16.02.2020

В период с 2 марта по 10 апреля в Коми пройдет масштабное педагогическое состязание – этап конкурса "Учитель года России".

Конкурс считается образцом профессионального состязания. Этап проводится в Коми с 1991 г. В нем приняли участие 463 учителя из разных образовательных учреждений городов и районов республики.

Конкурс призван найти и наградить талантливых учителей, поддержать их, повысить социальный статус, престиж профессии, распространить передовой педагогический опыт.

В конкурсе в этом году будет 2 этапа: очно-заочный и очный из 3-х туров. Учителя сделают несколько заданий по направлениям: "Интернет-ресурс", "Урок", "Эссе", "Внеурочное мероприятие". Учителя представят свои образовательные проекты и проведут мастер-классы, а потом примут участие в "Публичной лекции" и "Разговоре с министром".

Победитель определится по итогам всех конкурсов. Он представит Коми в финале.

В прошлом году лучшим учителем Коми стала учительница английского языка из с. Усть-Кулом О. Сковородникова.

Организатор конкурса - Минобразования Коми.





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