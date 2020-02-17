В Карельском кадетском корпусе им. А. Невского открыли "Парту Героя"

Кадетский корпус Петрозаводска присоединился к патриотическому проекту партии "Единая Россия".



Торжественно открытая "Парта Героя" посвящена уроженцу пос. Надвоицы А. Калинину – капитану и командиру группы спецназначения воинской части 44917, которая принимала участие в ликвидации на Северном Кавказе незаконных вооруженных формирований.



В 2000 г. 3 группы 2-й бригады спецназа оказались в засаде у с. Харсеной в Чечне. По ним велся огонь из минометов и огнеметов. Сотни боевиков атаковали группу разведчиков из 25 человек. Все бойцы погибли. А. Каалинину указом Президента России присвоено звание Героя Российской Федерации.



Информацию о подвиге разведчиков разместили на парте в Карельском кадетском корпусе. "Парта Героя" - патриотическая инициатива, реализуемая по всей стране. Ее цель - рассказать детям о земляках, которые совершили доблестные поступки, проявили мужество. На парте может быть размещена информация о ветеранах ВОв, боевых действий, а также о деятелях культуры и искусства, науки.