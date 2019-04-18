В НАО состоялась практическая конференция "Наука. Профессиональное образование. Производство"
Мероприятие прошло на площадке Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В. Волкова. Его участниками стали учителя, студенты и представители органов госвласти и самоуправления, а также работники учреждений и предприятий округа. Среди приглашенных были представители Архангельской области и Алтайского края.
8 тематических секций состоялись по социально-правовому, экономическому, гуманитарному, математическому, педагогическому, экологическому, ветеринарному направлениям. Впервые одна секция была организована в заочном формате, а в режиме видеоконференцсвязи к ней присоединились представители архангельской гимназии № 3.
На конференции были рассмотрены вопросы науки, профобразования, соцпартнерства в контексте федеральных госстандартов, проблемы учебно-воспитательного процесса.
Напомним, что в НАО конференция проводится ежегодно с 2010 г. с целью распространения опыта работы учреждений образования по созданию инновационной среды на основе производства и интеграции науки.
Учредитель конференции - Департамент образования округа.
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