В следующем учебном году в Мурманской области откроют 10 квантолабораторий

Мурманская область >> Образование >> 21.02.2020

О запуске нового проекта заявил губернатор А. Чибис во время посещения детского "Кванториума" в Мурманске. В регионе откроются 10 технопарков. Это будут мини-кванториумы с разными видами оборудования и преподавателями.

В сентябре откроется мобильный технопарк, который будет ездить весь год по региону и делать остановки на 12 дней для проведения и селах и городах Мурманской области всевозможных занятий. Комплекс оснастят высокотехнологичным оборудованием, а у детей будет возможность заниматься промышленным дизайном, информтехнологиями, робототехникой, естественными науками.

А. Чибис оценил высокие технологии технопарка "Кванториум" в Мурманске. Они доступны детям уже три года. Здесь занимается бесплатно 1 тыс. детей 5-18 лет по 6 направлениям.

Губернатор особо отметил проекты учеников Био-, Пром-, Гео-, Робоквантумов, поздравил победителей чемпионата по робототехнике в Красноярске, который завершился 15 февраля. Его участники должны были раскрыть темы, связанные с инфраструктурой, архитектурой, экологичностью городов.





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