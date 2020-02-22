В этом году учреждения образования Вологды ждет реорганизация
В Вологде ожидается объединение трех пар детсадов и создание единого ресурсного центра. Такое решение утвердили депутаты Гордумы. Реорганизация пройдет до начала следующего учебного года, т. е. до 1 сентября.
Детсады объединят следующим образом: "Маленькая страна" и "Карамель", "Аленушка" и "Василек", "Мальвина" и "Одуванчик". Все садики, подлежащие слиянию, находятся близко друг к другу.
Глава Управления образования города И. Гуляева называет слияние нормальной практикой. Маленькие учреждения всегда экономически выгодно присоединить к более крупным. Причина реорганизации - улучшение эффективности управления. Никаких увольнений сотрудников структурные изменения не повлекут, все должности сохранятся, а садики будут продолжать работать в полную силу. Такая практика у города уже есть. В 2016 г. были объединены 82-й и 30-й детсады.
Также в 2020 г. произойдет объединение Центра творчества и Информационно-методического центра. Получится единый ресурсный центр, в обязанности которого входит курирование вопросов методической поддержки учителей и талантливых детей, мониторинг сферы образования города.
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