В этом году учреждения образования Вологды ждет реорганизация

В Вологде ожидается объединение трех пар детсадов и создание единого ресурсного центра. Такое решение утвердили депутаты Гордумы. Реорганизация пройдет до начала следующего учебного года, т. е. до 1 сентября.



Детсады объединят следующим образом: "Маленькая страна" и "Карамель", "Аленушка" и "Василек", "Мальвина" и "Одуванчик". Все садики, подлежащие слиянию, находятся близко друг к другу.



Глава Управления образования города И. Гуляева называет слияние нормальной практикой. Маленькие учреждения всегда экономически выгодно присоединить к более крупным. Причина реорганизации - улучшение эффективности управления. Никаких увольнений сотрудников структурные изменения не повлекут, все должности сохранятся, а садики будут продолжать работать в полную силу. Такая практика у города уже есть. В 2016 г. были объединены 82-й и 30-й детсады.



Также в 2020 г. произойдет объединение Центра творчества и Информационно-методического центра. Получится единый ресурсный центр, в обязанности которого входит курирование вопросов методической поддержки учителей и талантливых детей, мониторинг сферы образования города.