И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"

Вопросы сохранения рыбопромышленного техникума обсудили в Архангельске. Губернатор столицы Поморья И. Орлов рассказал, что "рыбка" будет частью САФУ или перейдет под крыло Минобразования региона.



Напомним, что недавно появились слухи о том, что архангельскую "рыбку" закроют. В пресс-службе Мурманского технического госуниверситета, куда пока входит техникум, рассказали, что законодательство не позволяет передать учебное заведение САФУ, поэтому единственный вариант - перевести студентов в другие учебные учреждения.



И. Орлов считает, что потерять техникум регион не может. 2 года назад Орлов с губернатором Мурманской области, мурманским университетом, министром науки М. Котюковым договорились о переводе рыбки в состав САФУ, а потом стартовала бюрократическая игра, нанесшая вред интересам региона. Сейчас эта эпопея закончится, а техникум будет развиваться по 2-м сценариям. Первый - "рыбка" войдет в САФУ, второй - перейдет в подчинение Минобразования. Этот вопрос надо решить как можно быстрее.