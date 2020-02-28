И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"

Архангельская область >> Образование >> 28.02.2020

Вопросы сохранения рыбопромышленного техникума обсудили в Архангельске. Губернатор столицы Поморья И. Орлов рассказал, что "рыбка" будет частью САФУ или перейдет под крыло Минобразования региона.

Напомним, что недавно появились слухи о том, что архангельскую "рыбку" закроют. В пресс-службе Мурманского технического госуниверситета, куда пока входит техникум, рассказали, что законодательство не позволяет передать учебное заведение САФУ, поэтому единственный вариант - перевести студентов в другие учебные учреждения.

И. Орлов считает, что потерять техникум регион не может. 2 года назад  Орлов с губернатором Мурманской области, мурманским университетом, министром науки М. Котюковым договорились о переводе рыбки в состав САФУ, а потом стартовала бюрократическая игра, нанесшая вред интересам региона. Сейчас эта эпопея закончится, а техникум будет развиваться по 2-м сценариям. Первый - "рыбка" войдет в САФУ, второй - перейдет в подчинение Минобразования. Этот вопрос надо решить как можно быстрее.





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И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"

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