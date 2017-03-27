В Сыктывкаре закроют детдом и откроют начальную школу

Республика Коми >> Образование >> 27.03.2017

В Сыктывкаре закрывается детдом №20, а его воспитанников переводят в другие детдома, персонал сокращают. Это делается с целью появления в Эжвинском районе города начальной школы. Некоторые районы города испытывают острый дефицит мест в школах, и власти ищут возможности открытия новых. Детский дом №20 переведут под опеку интерната им. А. Католикова.

В планы руководства заведения входит "раскидать" воспитанников по детдомам от Сыктывкара до Воркуты. Никто не подумал о том, насколько тяжело детям будет привыкать к новым условиям, терять друзей, а учитывая и так не самое лучшее положение сирот, наверняка это станет тяжелой психологической травмой для многих. Если кто-то из родственников детей не согласен с переездом, они могут передать детей в другие семейные формы устройства. Воспитанников, склонных к девиантному поведению, собираются держать на особом контроле, проводить индивидуальную психолого-педагогическую реабилитацию.

Сейчас на воспитании детдома находится 27 детей. Чиновники объясняют, что если родственники или опекуны не собираются забирать их домой, дети будут переведены в католиковский интернат.

На замену детдома школой власти города вынуждены были пойти по причине нехватки мест в школах Эжвинского района, в частности, в школе № 30. Рассматривался вариант размещения начальной школы в помещениях СКД №1, представляющих собой типовой детский сад на 220 мест.

Что касается увольнения персонала детдома, то им предложат работу в интернате им. Католикова и других госучреждениях образования. В этом заверили представители Министерства образования региона. Насколько это возможно, пока сказать трудно, потому что во всех учреждениях есть свои сотрудники и во всех заведениях Сыктывкара вряд найдется около 50 вакансий.







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