В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

Конкурс проходит по двум категориям: "Самостоятельный рисунок" и "Семейный рисунок". Первый должен выполнить полностью сам ребенок, во втором разрешается помощь родителей, братьев и сестер. Формат рисунка должен быть А4 или А3. Участвовать в конкурсе могут дети 5-7 лет.



Темой для рисунка решили выбрать "школу мечты", поскольку важно понимать, в каких школах хотят учиться дети, чем заниматься, что постоянно видеть вокруг, с кем общаться. Это поможет узнать об ожиданиях детей, о мечтах, об отношении к учителям, знаниям. Важно создать мотивацию для учебы, познакомить детей со школьной культурой. Об этом рассказала организатор конкурса Н. Сомова - руководитель Центра допобразования "Школа Успешных". Она считает, что дети, которые только собираются идти в школу, не должны быть разочарованы тем, что увидят. Это окажет влияние на их заинтересованность в получении новых знаний.



Работы на конкурс будут приниматься до 27 марта, после чего будет проведена выставка-демонстрация лучших детских рисунков.