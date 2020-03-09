В Вологде выбрали учителя года

В Вологде подвели результаты областного этапа конкурса "Педагогический триумф". Церемония награждения лучших состоялась в Правительстве региона. Абсолютный победитель - учитель русского языка и литературы Д. Минец, преподающая в Женской гуманитарной гимназии Череповца. Она получила звание "Учитель года России".



Д. Минец является кандидатом филологических наук. Ранее она работала в госуниверситете Череповца, побеждала во многих конкурсах. В ее активе около 100 научных работ. Также она была редактором газеты, организатором вузовских фестивалей. Этот учебный год она начала в гимназии. Открытый урок, который был частью конкурсной программы, она посвятила современной вологодской литературе и творчество Н. Сучковой, М. Суворовой, О. Кузнецовой, Н. Мелехиной. Урок проходил в форме квеста.



"Воспитателем года России" стала И. Кустова из Центра развития ребенка № 33, "Сердце отдаю детям" взяла педагог допобразования Дворца детского и юношеского творчества им. Алексееевой (Череповец) Л. Розова, "Педагогом-психологом России" признана Н. Секретарева из центра психолого-педагогической медицинской и соцпомощи, а "Педагогическим дебютом" отмечена учительница русского языка и литературы из вологодской школы № 33 Е. Васильева.