Школьную Конституцию разрабатывают в Вологде
В городе стартовала школьная деловая игра "Наша Конституция", которую инициировал Вологодский горсовет школьников и проект "Мы – вологжане! Команда Мэра".
Школьникам предлагают разработать, принять закон образовательного учреждения. К работе можно привлечь активистов ШУС (Школьного ученического самоуправления), всех участников образовательного процесса, родителей.
Каждая школа будет иметь свою Конституцию, учитывающую особенности учреждения, его традиций и историю. Предложено разработать 6 глав, которые отразят основы, права, обязанности школьников, устройство системы ученического самоуправления, ШУС, РДШ в общеобразовательной организации.
Сегодня разработчики представят свои проекты в своих учебных заведениях, а желающие могут внести в них поправки. Завтра состоится Единый день голосования по вопросу принятия школьной Конституции, а потом утвержденные Конституции передадут Молодежному центру "ГОР. СOM 35", где жюри выберет лучшие.
Конкурс проводят с целью повышения активности молодежи 14-18 лет.
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