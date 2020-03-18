Школьную Конституцию разрабатывают в Вологде

В городе стартовала школьная деловая игра "Наша Конституция", которую инициировал Вологодский горсовет школьников и проект "Мы – вологжане! Команда Мэра".



Школьникам предлагают разработать, принять закон образовательного учреждения. К работе можно привлечь активистов ШУС (Школьного ученического самоуправления), всех участников образовательного процесса, родителей.



Каждая школа будет иметь свою Конституцию, учитывающую особенности учреждения, его традиций и историю. Предложено разработать 6 глав, которые отразят основы, права, обязанности школьников, устройство системы ученического самоуправления, ШУС, РДШ в общеобразовательной организации.



Сегодня разработчики представят свои проекты в своих учебных заведениях, а желающие могут внести в них поправки. Завтра состоится Единый день голосования по вопросу принятия школьной Конституции, а потом утвержденные Конституции передадут Молодежному центру "ГОР. СOM 35", где жюри выберет лучшие.



Конкурс проводят с целью повышения активности молодежи 14-18 лет.