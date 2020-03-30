Детский сад № 77 в Сыктывкаре попал топ-100 в России

Сыктывкарский детсад № 77 высоко оценен федеральными специалистами. Ему выдано подтверждение о профессионализме педагогов, о высоком качестве используемых программ для обучения.



Садик попал в число лауреатов Всероссийского публичного конкурса. Теперь он входит в список 100 лучших дошкольных организаций страны в 2020 г.



Все детсады, участвовавшие в конкурсе, оценивались по результатам мониторинга. Учредитель конкурса - независимая экспертная организация "Интерпрофстандарт", занимающаяся изучением общественного мнения о качестве оказываемых услуг.



Детский сад № 77 отмечен за внимательное отношение к созданию комфортных условий для детей, профессионализм сотрудников. Воспитанники любят принимать участие в развивающих программах и конкурсах, за что руководитель детсада Т. Куликова получила диплом лауреата и возможность использовать новый логотип для подтверждения имиджа детсада. А памятная награда, врученная детсаду, может быть помещена в галерею побед. Теперь попасть в детсад №77 будет непросто.