Во Всероссийский сборник сочинений попадет работа школьницы из п. Искателей

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 31.03.2020

Сочинение пятиклассницы из п. Искателей Л. Кожиной включат во Всероссийский сборник сочинений. Девочка написала рассказ "Память прошлых лет" о своем прадедушке, который был героем Великой Отечественной войны. Заслуженную награду его правнучка, а также другие победители конкурса, получат в Москве. На специальной торжественной церемонии им вручат дипломы Минпросвещения России.

Сочинение Кожиной построено в виде диалога с мамой, поэтому история получила искренний характер, заслужила победу на региональном конкурсе, а потом на федеральном. На этапе конкурса в НАО были представлены работы 76 учеников 5–11 классов 14 школ. Призы получили 8-классница из п. Каратайка Л. Валей и 5-классница из с. Коткино Е. Метсо.

В этом году во Всероссийском конкурсе сочинений участвовали 133600  учеников из 85 субъектов РФ, в числе которых 37 из общеобразовательных школ при посольствах России за границей.

Конкурс "Без срока давности" проводят под эгидой президента России Минпросвещения РФ и высшие должностные лица субъектов РФ.





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