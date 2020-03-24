Во Всероссийский сборник сочинений попадет работа школьницы из п. Искателей
Сочинение пятиклассницы из п. Искателей Л. Кожиной включат во Всероссийский сборник сочинений. Девочка написала рассказ "Память прошлых лет" о своем прадедушке, который был героем Великой Отечественной войны. Заслуженную награду его правнучка, а также другие победители конкурса, получат в Москве. На специальной торжественной церемонии им вручат дипломы Минпросвещения России.
Сочинение Кожиной построено в виде диалога с мамой, поэтому история получила искренний характер, заслужила победу на региональном конкурсе, а потом на федеральном. На этапе конкурса в НАО были представлены работы 76 учеников 5–11 классов 14 школ. Призы получили 8-классница из п. Каратайка Л. Валей и 5-классница из с. Коткино Е. Метсо.
В этом году во Всероссийском конкурсе сочинений участвовали 133600 учеников из 85 субъектов РФ, в числе которых 37 из общеобразовательных школ при посольствах России за границей.
Конкурс "Без срока давности" проводят под эгидой президента России Минпросвещения РФ и высшие должностные лица субъектов РФ.
Рекомендуем по теме:
В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"
В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"
В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе
В Коми обяжут носить маски
В Вологде выбрали учителя года
В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу