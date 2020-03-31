Жители НАО могут принять участие в "Цифровом диктанте"

Для участия в проекте необходимо пройти тест онлайн на знание основных интернет-программ, основ безопасности, иметь навыки ориентирования и использования интернет-сервисов, сбора и анализа программ. Проект "Цифровой диктант" проводится в России для мониторинга цифровой грамотности граждан в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", организованного Общероссийским народным фронтом.



Цифровой диктант - эффективный инструмент определения уровня цифровой грамотности, качества программ допобразования, которые должны повысить этот уровень. В 2020 г. впервые в рамках диктанта создадут Карту цифровых возможностей, на которой соберут данные о проектах в регионах, направленных на повышение цифровой культуры и формирование основ цифровой грамотности. Также на основе этих данных создадут рейтинг регионов.



Желающие участвовать в "Цифровом диктанте" могут пройти тест до 11 апреля на официальном портале акции. В прошлом году в проекте участвовали 40 тыс. человек.