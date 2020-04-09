Проект школы-сада в пос. Харута разработают до конца 2020 г.

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 09.04.2020

Разработкой проекта школы-сада в Харуте занимается компания "Архитектура и Дизайн". Его стоимость - 8,3 млн руб. Спроектировать школу-сад нужно в двух корпусах, соединенных теплым переходом.

Под строительство нужно объединить 2 участка в один. Границы участка пересекают земли Интинского лесничества Коми, поэтому кадастровый учет с госрегистрацией прав на участок приостановили. Закрытый переход между корпусами решит проблему, так как смежные участки не потребуют внесения изменений в кадастре Росреестра.

В садике будет 3 групповые ячейки по 15 человек, 4 класса на 40 человек начальной школы. Предполагаемое финансирование - 332,3 млн руб. Объект должен быть сдан в 2022 г.

Напомним, что возведение детсада на 80 мест началось в 2012 г. Подрядчик "Артель-строй" сдать объект должен был в 2014 г., но не выполнил  обязательства, поэтому контракт с ним был расторгнут. Заказчиком выступал Заполярный район, власти которого приняли решение построить здание на новом участке, объединив его под садик и школу.





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