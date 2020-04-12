Минимизировать объем домашних заданий рекомендовали вологодским учителям

Министр образования А. Аймагабетов рассказал, что переход на дистанционное обучение получился не без шероховатостей, но каждый день проводятся селекторные совещания с заведующими методических кабинетов, директорами школ, главами Отделов образования, чтобы довести последние пошаговые инструкции.



Многие жалуются, что нагрузка у детей большая. Они с утра до вечера сидят за компьютером, учатся, выполняют домашнее задание и садят зрение. Сейчас нет необходимости загружать школьников домашней работой, поскольку они итак учатся дома. В связи с этим вологодским учителям рекомендовано снизить учебную нагрузку на детей.



Не нужно нагружать школьников там, где это не обязательно, поскольку сейчас учителя физкультуры, графики, проектирования, художественного труда заставляют писать письменные работы. Нужно создавать такие условия, при которых ребенок осваивает школьную программу в комфортных условиях. Перегружать детей нельзя, в противном случае это негативно скажется на желании учиться и успеваемости.