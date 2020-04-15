Курсанты Мурманского филиала Нахимовского Военно-морского училища продолжают обучение

Курсанты Нахимовского Военно-морского училища, которые как и все остальные жители Мурманска находятся на карантине, продолжают учебный процесс.



Т. Шляхина, замначальника филиала по учебной подготовке, сообщила, что с учителями налажена дистанционная связь, а в программу пришлось внести изменения.



В увольнения курсанты теперь не ходят, встречи с родственниками также под запретом. Занятия проходят в группах по 10 человек, а после двух уроков курсанты 1 час гуляют на свежем воздухе в пределах территории училища.



Воспитатели, которые сейчас живут на территории военного училища, постоянно находятся рядом и контролируют соблюдение условий карантина.



Напомним, что все общеобразовательные учреждения региона находятся на дистанционном обучении с 6 апреля. Они работают по индивидуальному плану, с консультированием по телефону, взаимодействием родителей и учителей по передаче материалов для обучения. У многих были проблемы с интернетом, с компьютерами, которые не в состоянии потянуть онлайн трансляции, и этот процесс до сих пор не налажен.