К Петрозаводскому лесотехническому техникуму присоединили Шуйско-Виданскую лесотехническую школу

Республика Карелия >> Образование >> 17.04.2020

В Карелии произошла очередная реорганизация учреждений образования. Шуйско-Виданская лесотехническая школа стала структурой Петрозаводского лесотехнического техникума.

Глава Карелии А. Парфенчикова распорядился объединить два государственнх бюджетных учреждения в одно с целью оптимизации расходов. В указе отмечается, что это поможет сохранить деятельность лесотехникума, открытого в 1924 г. для обеспечения лесного комплекса республики высококвалифицированными специалистами.

 Министерство образования региона является учредителем нового учреждения, поэтому к 1 июня  должно закончить реорганизационные мероприятия.  

Напомним, что  Шуйско-Виданская лесотехническая школа образована в 1951 г. Она единственная госшкола в Северо-Западном федеральном округе с масштабной историей. Здесь учат на вальщика леса, машиниста харвестера и форвардера, оператора гидроманипулятора, водителя квадроцикла и снегохода, тракториста. Образовательное учреждение сотрудничает с Ponsse, Johndeere, Komatsu.

Сейчас  петрозаводский техникум имеет корпус на 1,2 тыс. мест, 36 оснащенных лабораторий и учебных кабинетов, 2 общежития со столовой, гараж, мастерские. 





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