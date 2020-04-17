К Петрозаводскому лесотехническому техникуму присоединили Шуйско-Виданскую лесотехническую школу

В Карелии произошла очередная реорганизация учреждений образования. Шуйско-Виданская лесотехническая школа стала структурой Петрозаводского лесотехнического техникума.



Глава Карелии А. Парфенчикова распорядился объединить два государственнх бюджетных учреждения в одно с целью оптимизации расходов. В указе отмечается, что это поможет сохранить деятельность лесотехникума, открытого в 1924 г. для обеспечения лесного комплекса республики высококвалифицированными специалистами.



Министерство образования региона является учредителем нового учреждения, поэтому к 1 июня должно закончить реорганизационные мероприятия.



Напомним, что Шуйско-Виданская лесотехническая школа образована в 1951 г. Она единственная госшкола в Северо-Западном федеральном округе с масштабной историей. Здесь учат на вальщика леса, машиниста харвестера и форвардера, оператора гидроманипулятора, водителя квадроцикла и снегохода, тракториста. Образовательное учреждение сотрудничает с Ponsse, Johndeere, Komatsu.



Сейчас петрозаводский техникум имеет корпус на 1,2 тыс. мест, 36 оснащенных лабораторий и учебных кабинетов, 2 общежития со столовой, гараж, мастерские.