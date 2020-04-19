В Мурманск привезут книги на саамскую тематику

На портале госзакупок появился ряд тендеров. Все они направлены на развитие города и области. Были опасения по поводу того, можно ли будет осуществить поставленные задачи в сроки в связи с карантином, но заказчики пришли к выводу, что откладывать тендеры не стоит.



Из бюджета Мурманской области выделено 600 тыс. руб. на издание книг на саамскую тематику, которые доставят в центр коренных малочисленных народов Севера в Мурманске. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер. Подрядчику нужно распечатать 500 книги "Варзино… Мы помним тебя, малая родина!". Сделать это нужно к 7 августа.



Также в Мурманске на ул. Книповича построят новое здания прокуратуры, на что выделят 336 млн руб. Деньги будут выделены из федеральной казны. Сейчас проводится прием заявок на тендер. Подрядчика выберут 28 апреля, а завершить строительство нужно до конца 2022 г. Это здание сможет вместить все структуры прокуратуры, которые сейчас находятся в разных местах и которым не хватает площадей для нормальной работы.