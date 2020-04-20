В 6 школах и 3 детсадах Вологды проводятся капремонты

Вологодская область >> Образование >> 20.04.2020

Капремонт учреждений образования в Вологде уже начался. Было принято решение не дожидаться окончания учебного года, и поскольку школы и детсады закрыты для посещения, они свободны для проведения серьезных ремонтных работ. 6 школ и 3 детских сада уже ремонтируются, и работы продолжатся в летние каникулы.

В школе № 5 поменяют окна, отремонтируют фасад, установят эмблему учебного заведения. Фасад станет навесным, облицован разноцветной плиткой. Материалы уже  завезли, каркас выставлен, а внутри ремонтируют спортзал, санузлы, столовую, лестницы, коридоры, инженерные сети. Работы выполнена на 65 %. Особое внимание уделят пищеблоку, так как по поручению В. Путина с 1 сентября ученики младших классов должны быть обеспечены горячим питанием, соответственно, пищеблок должен быть готов к такой нагрузке.  

Капремонт ведется на 9 объектах, вошедших в губернаторскую программу по капремонту образовательных учреждений (школы №№ 28, 5, 11, 9, 20, 36, детсады №№  40, 21, 43).

На ремонт детских садов и школ выделено 220 млн руб. из бюджетов всех уровней. 





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