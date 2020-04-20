Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки

Вологодская область >> Образование >> 20.04.2020

Преподаватель факультета рыночных технологий из института отраслевого менеджмента РАНХиГС Б. Пивовар призывает не ставить ученикам двойки во время пандемии коронавируса. По его мнению, дистанционное обучение  тяжело дается многим. Преподавание онлайн отличается от обычного. Поэтому нельзя требовать у школьников такого же уровня усвоения знаний, как в школе.

Педагогам региона дали рекомендацию в департаменте образования Вологодской области, поскольку "неуд" снижает мотивацию учащихся. В департаменте отказались от отрицательных оценок, поскольку эта мера немного расслабит детей. Кроме того, не все могут обеспечить детям доступ к компьютеру, а к дистанционному обучению никто готов не был. Дети испытывают стресс, и если двоек не будет, процесс обучения пройдет спокойнее.

Много жалоб поступает о родителей, поскольку нет достаточного количества гаджетов, качественного интернета, учебный портал постоянно зависает и невозможно нормально учиться, поэтому и требовать от ребят многого нельзя.

Учителям приказано избегать даже от словесных плохих оценок и больше поощрять за любые шаги в изучении новой технологии обучения. 





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