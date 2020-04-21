В НАО педагогам школ рекомендовано отменить домашние задания для 11-х классов

В Ненецком округе школьные учителя получили рекомендацию от Минобразования НАО отменить с 1 мая домашние задания по всем предметам ученикам 11-х классов, если эти предметы не выбраны для сдачи ЕГЭ.



Переход на дистанционное обучение привел к ряду трудностей. Трудно приходится и учителям, и ученикам. Поскольку в этом году на одиннадцатиклассиках будет повышенная нагрузка, преподавателям рекомендовано сделать упор на предметы, которые ребята выбрали для ЕГЭ.



В этом году ЕГЭ будет проводиться в очной форме, а количество предметов осталось неизменным. Сроки проведения перенесены на 8 июня, но могут быть изменены. Экзамены пройдут без риска для детей и учителей.



8 июня состоится ЕГЭ по географии, информатике, литературе, 11 июня - по русскому языку, 15 июня - по математике (профильный и базовый), 18 июня - по физике и истории, 22 июня – по химии и обществознанию, 25 июня – по иностранным языкам и биологии. Для тех, кто сдать ЕГЭ в марте не сможет по уважительным причинам, у кого пересекаются предметы в основные дни, будут резервные сроки сдачи с 1–11 июля.