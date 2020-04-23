Родители учащихся Коми пожаловались на объем домашних заданий

Республика Коми >> Образование >> 23.04.2020

В Коми на горячую линию по дистанционному обучению поступило 400 звонков от родителей, которые недовольны большим объемом заданий и количеством уроков. 

Сейчас все школы работают дистанционно в связи с режимом самоизоляции. Новый формат обучения вызывает много нареканий и вопросов, поэтому Минобразования региона открыло горячую линию для родителей школьников, где они могут получить ответы на свои вопросы.

Пресс-служба Минобрнауки Коми рассказала о 408 обращениях, из которых 179 были адресованы Министерству образования и 229 — управлению образования.

Глава министерства Н. Якимова сообщила, что 70 % звонков касались жалоб на слишком большую нагрузку школьников, у которых вообще не осталось свободного времени из-за домашних заданий. 15 % дозвонившихся задают вопросы по поводу получения продуктовых наборов, а каждый десятый интересуется адресами и работой дежурных групп в детсадах.

Почти не встречаются вопросы, связанные с экзаменами для выпускников, сроками онлайн обучения.

Все поступившие вопросы обрабатываются и передаются образовательным организациям и педагогам.





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