В Нарьян-Маре строят современные ясли-сад

Под строительство яслей-сада выделен участок за зданием мэрии Нарьян-Мара. Тендер на поиск подрядной организации уже объявлен, его заказчиков является "Централизованный стройзаказчик". Сумма контракта - 279,8 млн руб. Деньги выделены из регионального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие образования". Застройщика определят 7 мая.



Здание яслей-сада будет оборудовано системой безопасности - адресной автоматической пожарной сигнализацией с оповещением, управлением эвакуацией, аварийным освещением путей эвакуации, оборудованием для вывода сигнала на пульт пожарной охраны, оборудованием внутренним пожарным водопроводом. Будет работать и система видеонаблюдения снаружи и внутри, а также система управления контролем доступа на входе.



Площадки для прогулок будут выложены тротуарной плиткой с резиновой крошкой. На каждой площадке должен быть навес, защищающий от ветра с 3-х сторон. Спортплощадки будут обеспечены травмобезопасным покрытием. Песочницы оборудуют съемными крышками, а игровые площадки - малыми архитектурными формами.



Также подрядчику предстоит озеленить территорию, сделать наружное освещение и архитектурную подсветку здания.



Строительство начнется в мае и должно быть закончено к 20 ноября 2021 г.