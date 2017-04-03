Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

Международный образовательный форум "Арктика. Сделано в России" для молодежи завершился под Архангельском. Команда победителей пройдет стажировку в Минэкономразвития РФ.



Команды участников должны были представить свои проекты развития опорной зоны арктического региона. Выбирали лучший проект путем голосования самих участников и жюри. Больше голосов набрал проект экологичной переработки леса в регионе. Все 14 участников победившей команды теперь отправится в Министерство экономического развития страны на стажировку.



И. Орлов, губернатор Архангельской области, заявил, что регион заинтересован в реализации некоторых проектов, ставших победителями форума "Арктика. Сделано в России". Все материалы, записи, схемы, видео, которыми располагали команды во время защиты проектов, будут направлены в Корпорацию развития региона. Также глава региона отметил, что главная ценность этих проектов заключается в их базе на государственно-частном партнерстве и на привлечении внебюджетных инвестиций.



Все иностранные участники форума получили сертификаты на участие в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в октябре 2017 г. 7 участников по результатам отбора получили сертификаты на стажировку в "Морской арктической геологоразведочной экспедиции", 4 - на предприятии "Атомфлот", 3 - в национальном парке "Русская Арктика".



Справка. Форум проходил 5 дней и закончился вчера объявлением победителей конкурса проектов. Всего в мероприятии приняли участие 150 молодых представителей науки, из них 10 - представители коренных и малочисленных народов севера, 25 - иностранцы из Италии, Германии, Китая, стран Арктического совета. Форум для молодежи традиционно проводится в рамках международного арктического форума.









