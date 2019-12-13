Общежитие колледжа искусств в Мурманске отремонтируют за 44 млн руб.

В Мурманске отремонтируют первых два этажа общежития колледжа искусств, на что выделено 44 млн руб. Объявлен тендер на выполнение капремонта, а победившему подрядчику придется закончить работы к декабрю.



Заказчиком тендера стал региональный Комитет по конкурентной политике. Средства выделены из бюджета Мурманской области. Заявки от претендентов принимают до 8 мая.



Подрядчику предстоит выполнить демонтаж старого оборудования, инженерных систем, провести строительные и монтажные работы, провести новые инженерные системы и их пусконаладочные работы.



Напомним, что здание общежития давно нуждается в капитальном ремонте. В нем часто происходят коммунальные аварии из-за устаревших систем канализации, отопления и электропроводки. Нуждается в капремонте стены, лестница, фасад здания, требует замены сантехника.



Также в Мурманске продолжается большая стройка на ул. Академика Книповича,15, где возводят новое здание для прокуратуры Мурманской области. В этот масштабный проект вложено 336 млн руб. из федеральной казны.

