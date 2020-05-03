До 12 мая вологодские школьники учиться не будут

Вологодская область >> Образование >> 03.05.2020

Дистанционное обучение в Вологде приостановлено с 1 по 11 мая, согласно постановлению местных властей.

Приостановлены учебные программ начального и основного образования, среднего образования, дополнительных программ, программ среднего профобразования.

Таким образом, у детей появились внеочередные каникулы, которые им придется провести дома. В Департаменте образования посчитали, что майских праздников много, настроиться между ними на учебу тоже трудно, особенно когда дома находятся все члены семьи, у которых выходные или вынужденные отпуска по причине самоизоляции. Кроме того, дистанционное обучение для детей - стресс, поэтому отдых им необходим.

С 6 апреля все школы Вологды находятся на дистанционном обучении. 40 тыс. учатся на образовательных платформах, делают домашние задания в электронном формате.

В детсадах продолжают работу дежурные группы, которые могут посещать дети родителей, работающих в организациях, на предприятиях жизнеобеспечения. Многие детсады будут работать в летнее время.





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