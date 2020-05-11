Детские сады НАО будут закрыты до конца мая
В округе приняли решение продлить работу дежурных групп в детсадах до конца месяца. Соответствующее распоряжение принято с целью профилактики, предотвращения распространения коронавируса в учреждениях дошкольного образования.
С этой недели дошкольные организации будут работать в ограниченном режиме, т. е. только дежурные группы. Сейчас в детских садах НАО 40 таких групп, а посещает их 371 ребенок. В профильном ведомстве поясняют, что количество групп формируется в зависимости от потребности работающих региона.
В дежурные группы можно приводить детей работников организаций, работа которых в условиях пандемии не приостановлена. Место получает ребенок, чьи родители имеют справку с работы во время режима самоизоляции. Справка должна быть у обоих родителей.
Детсады округа с 30 марта закрыты по указу Президента РФ. Дежурные группы работают с 6 апреля. В каждой ежедневно проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, призванные не допустить появления новой коронавирусной инфекции.
Рекомендуем по теме:
В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом
В Череповце припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв
Акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн
Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки
300 кг свежей рыбы раздали 130 семьям Череповца
Мурманчане встретили Пасху "Хором Турецкого"
В НАО завершена реорганизация музеев