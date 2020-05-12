В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения

Республика Коми Республика Карелия >> Образование >> 12.05.2020

Глава Коми обещает финансовую поддержку поступившим в этом году студентам ссузов. Их будут обучать по востребованным специальностям, предусматривающим дальнейшее трудоустройство. Все получат стипендии.

В. Уйба считает, что целевики должны быть обеспечены средствами. Готовых специалистов очень ждут на предприятиях, в хозяйствах, и нужно сделать так, чтобы у студентов не возникло сомнений по поводу правильности выбранного направления.

Уйба отметил, что целевой набор должен быть расширен, на что есть еще 2 месяца. Нужно не просто взять студента на обучение, а спросить, какую профессию он хочет получить. После этого будут проходить беседы с работодателем с целью выяснения  количества необходимых специалистов. Студенты должны быть уверенны в том, что после обучения их специальность будет востребована. Студентам-целевикам стипендии  будут выделены из бюджета Коми.

Пока о размерах стипендий речи не идет, но многим поступающим в этом году абитуриентам этот вопрос не дает покоя, решается судьба их будущего!





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