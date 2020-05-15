20 ПК получили школьники Череповца

Персональные компьютеры с модемами получили школы №18 и №15. Их распределил между ребят из малообеспеченных и многодетных семей для дистанционного обучения.



Вся техника закуплена по проекту "Помоги учиться дома", который запустили представители партии "Единая Россия". После того как период дистанционного обучения закончится, компьютеры будут возвращены на баланс школ.



Многодетные семьи нуждаются в ПК и планшетах больше других. В семьях по 3-4 ребенка учатся, а для дистанционного обучения одного компьютера дома недостаточно. 9-е и 11-е классы техникой обеспечены, а 5-8 классы будут обеспечены за счет вновь поступившей техники.



Директор школы №18 М. Сафарова рассказала, что учителя подарили 3 телефона многодетным семьям. Это была инициатива классных руководителей. Преподаватели проводят онлайн-уроки, объясняют новый материал.



К проекту помощи школьникам присоединились фанерно-мебельный комбинат и "Северсталь". Куплены современные компьютеры, в дополнение к которым "Северсталь" купила школам модемы, подготовив их к дистанционной работе.