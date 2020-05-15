Вологодские выпускники стали победителями телеолимпиады «Умники и умницы»

Р. Шамраев из Анадыря победил в телеолимпиаде "Умники и умницы". Выпускники Вологодской области также одержали победу. К. Пихтов из вологодской школы №8 и О. Сергеева из великоустюгской школы №2 привезли залуженные награды домой. Результаты олимпиады были объявлены накануне, а финал игры в привычном формате не проходил, поскольку пандемия коронавируса внесла свои коррективы в формат олимпиады.



Участники писали сочинение на тему "Велик был и страшен год 1945". Тему решили посвятить 75-летию Победы в ВОв, и у представителей Вологодчины это получилось. Победители получили право вступить в МГИМО без экзаменов при условии, что результат ЕГЭ в школах по профильному предмету будет выше 75 баллов.



Теперь ребятам надо определиться с направлением обучения. О. Сергеева выбирает между журналистикой и факультетом международных отношений. Время на раздумье еще есть, но то, что она точно будет поступать в московский вуз, сомнений не вызывает. Такой шанс дается в жизни не каждому, поэтому его нужно использовать.