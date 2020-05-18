Для школьников из сел Коми дистанционное обучение организовано по СМС
В некоторых селах Коми нет интернета, но школьники есть, и для них дистанционное обучение решили организовать посредством смс-сообщений. Речь идет об Ижемском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах, где детей консультируют по телефону, а видеоуроки транслируют по телевизору. Это не самый лучший способ обучения и подготовки к экзаменам.
Прокуратура Коми провела проверку на предмет соблюдения законодательства об образовании во время организации обучения по дистанционным технологиям. Под дистанционным обучением понимаются технологии с применением информационных и телекоммуникационных сетей на расстоянии взаимодействии школьников и учителей.
Во время проверки установлено, что главой усинского детдома не приняты меры по возвращению несовершеннолетних домой после обучения в Воркутинском политехническом техникуме. До настоящего времени школьники вообще не учились и неоднократно самовольно уходили из общежития. Такие же нарушения выявлены в детдоме Ухты.
По всем нарушениям прокуратура внесла представление в Минобразования Коми.
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