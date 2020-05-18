Для школьников из сел Коми дистанционное обучение организовано по СМС

Республика Коми >> Образование >> 18.05.2020

В некоторых селах Коми нет интернета, но школьники есть, и для них дистанционное обучение решили организовать посредством смс-сообщений. Речь идет об Ижемском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах, где детей консультируют по телефону, а видеоуроки транслируют по телевизору. Это не самый лучший способ обучения и подготовки к экзаменам.

Прокуратура Коми провела проверку на предмет соблюдения законодательства об образовании во время организации обучения по дистанционным технологиям. Под дистанционным обучением понимаются технологии с применением информационных и телекоммуникационных сетей на расстоянии взаимодействии школьников и учителей.

Во время проверки установлено, что главой усинского детдома не приняты меры по возвращению несовершеннолетних домой после обучения в Воркутинском политехническом техникуме. До настоящего времени школьники вообще не учились и неоднократно самовольно уходили из общежития. Такие же нарушения выявлены в детдоме Ухты.

По всем нарушениям прокуратура внесла представление в Минобразования Коми.





Рекомендуем по теме:

До 12 мая вологодские школьники учиться не будут

Родители учащихся Коми пожаловались на объем домашних заданий

Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки

В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

В Череповце на самообразование перешли более 300 школьников

В Коми проживают 236 ветеранов ВОв


Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки

Мурманчане встретили Пасху "Хором Турецкого"

Горячим паром обрабатывают подъезды в Череповце

В НАО педагогам школ рекомендовано отменить домашние задания для 11-х классов

Североморск отпраздновал 69-летие

В НАО возобновлено оказание стоматологических услуг

В 6 школах и 3 детсадах Вологды проводятся капремонты
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета