Для школьников из сел Коми дистанционное обучение организовано по СМС

В некоторых селах Коми нет интернета, но школьники есть, и для них дистанционное обучение решили организовать посредством смс-сообщений. Речь идет об Ижемском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах, где детей консультируют по телефону, а видеоуроки транслируют по телевизору. Это не самый лучший способ обучения и подготовки к экзаменам.



Прокуратура Коми провела проверку на предмет соблюдения законодательства об образовании во время организации обучения по дистанционным технологиям. Под дистанционным обучением понимаются технологии с применением информационных и телекоммуникационных сетей на расстоянии взаимодействии школьников и учителей.



Во время проверки установлено, что главой усинского детдома не приняты меры по возвращению несовершеннолетних домой после обучения в Воркутинском политехническом техникуме. До настоящего времени школьники вообще не учились и неоднократно самовольно уходили из общежития. Такие же нарушения выявлены в детдоме Ухты.



По всем нарушениям прокуратура внесла представление в Минобразования Коми.