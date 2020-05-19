В Департаменте образования НАО разъяснили порядок сдачи ЕГЭ

По причине пандемии коронавируса в этом году сдача ЕГЭ будет проходить по новым правилам. Экзаменационную кампанию организуют с учетом санитарно-профилактических требований.



Проведение ЕГЭ организовано по рекомендациям Роспотребнадзора. Количество школьников в аудитории сокращено. На входе в пункт организаторы и выпускники пройдут процедуру термометрии. Аудитории предварительно продезинфицируют, участников рассадят с учетом соблюдения дистанции 1,5 м друг от друга. Во избежание скученности, проведение наиболее массового ЕГЭ по русскому языку разделят на 2 дня.



Экзамен пройдет по одному расписанию для всей России. Сейчас Министерство просвещения определяет сроки проведения. Вероятнее всего, это будет 19 июня.



Министерство просвещения рекомендует провести последние звонки, выпускные вечера онлайн. Но решение относительно этих дней не принято. Вряд ли выпускники согласится с таким форматом, потому что это самые памятные дни в жизни. Выпускники хотят памятных фотографий, красивых нарядов, выпускного бала и всего того, что онлайн формат никогда не даст.