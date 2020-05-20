Школьные площадки в Архангельске откроют не раньше августа

Детские пришкольные площадки в Архангельске могут открыть только в августе, и то, только при условии отмены режима повышенной готовности в регионе.



Госдепартамент образования планирует открыть 55 дневных лагерей нескольких профилей: экологический, спортивный, краеведческий, морской, социально-педагогический, арктический, добровольческий, технический, здоровьесбережение, творческий, художественно-эстетический, журналистский, патриотический, одаренные дети, социально-культурный. Будут введены новые профили: инженерный, юноармейский, информационный и иностранные языки.



Заявления от родителей и медсправки о здоровье детей начнут принимать после снятия режима повышенной готовности. В каждой смене 18 дней. Дети будут находиться в лагере с утра до вечера, для них будут проводить экскурсии, мастер-классы, занятия, игры на свежем воздухе, обеспечивать питанием и временем для отдыха. На ночь они будут возвращаться домой. По сути, пришкольные лагеря работают по принципу детских садов, только с возможностью выхода за пределы территории школы.