34 молодых северянина стали лауреатами премии национального проекта "Образование". Церемония вручения дипломов от Минобразования РФ состоялась в зале заседаний правительства Архангельской области.



Премии призваны поддержать талантливую молодежь в рамках проекта "Образование". Их выдают с 2006 г., когда был принят соответствующий указ президента РФ. В регионе за время ее существования награды получили 460 человек.



Премия присуждается по нескольким номинациям: "Общественная и социально значимая деятельность", "Научно-техническое творчество", "Художественное творчество" и "Любительский спорт". Во всех номинациях обычно выбирали несколько победителей, а в "Профессиональном мастерстве" - одного. В этом году сварщик Б. Сивков был признан лучшим в конкурсе профмастерства среди мастеров производственного обучения.



Глава региона И. Орлов лично вручал награды победителям. В приветственной речи он сказала, что чествует достойных представителей Коряжмы, Северодвинска, Архангельска, Котласа, Вельского и Верхнетоемского районов. Все победители - это "золотой запас" региона и своим усердием заслуживает громких оваций. У этих людей не должны меняться приоритеты и жизненная позиция. Они должны быть активными, яркими, а их идеи - неисчерпаемыми. Орлов выразил уверенность в знаниях, умениях, талантах победителей и в том, что они смогут их применить на практике на благо родной Архангельской области. Также он отдельно поблагодарил родителей, благодаря которым на свет появились будущие Ломоносовы.



А. Баранова из Верхней Тоймы выиграла в категории "Научно-техническое творчество". Она ученица 11 класса, собирается поступать в медицинский университет, а диплом получила за победу в конкурсе юношеских исследовательских работ им. Ломоносова. Анастасия рада своей первой победе и тому, что ее первое научное исследование оценили. Его суть сводилась к определению состояния окружающей среды, и воздуха в частности, в населенных пунктах. Она провела сравнительный анализ проб в Верхней Тойме, Двинском Березнике и Архангельске.