Водолазы и подводники при поддержке РГО отправляются к экспедицию из Мурманска

Мурманская область >> Образование >> 08.04.2017

Из Мурманска в Архангельск готовится выйти экспедиция подводного научно-исследовательского отряда РГО (Русского географического общества) им. летчика-космонавта А. Леонова. Водолазы и подводники будут практиковать погружение в разных местах на разную глубину, проводить исследования морского дня, собирать информацию и оттачивать свое мастерство.

Целью экспедиции является отработка взаимодействия между участниками отряда, оказание помощи вузам.

Президент федерации подводного спорта Мурманской области А. Полещук сообщил, что Институт социологии попросил пронаблюдать психоэмоциональное состояния участников экспедиции при погружениях до, в ходе и после окончания экспедиции. Мурманский морской биологический институт получит видеоматериалы и фотографии ландшафта дна, его фауны и флоры на глубине 40 м. Запланировано погружение в 5 точках Белого и Баренцева морей.

Один из участников экспедиции из Вологды А. Губин считает, что для подобного похода нужно много физических и эмоциональных сил и хорошая подготовка. Без постоянных тренировок невозможно добиться профессионализма, и основа удачной работы - постоянные погружения.
В группе есть ныряющие православные священники, хазраты, поэтому команда подобралась толерантная и амбициозная.

Водолазы утверждают, что одинаковых погружений не бывает. Немного схожие есть, но одинаковых нет даже в одном водоеме, не важно, река это, озеро, море или океан.

Справка. На счету участников подводного отряда РГО 5 мировых рекордов погружения в воду, и два установлены на территории Кольского Севера. Предстоящая экспедиция не ставит целью установить очередной рекорд. Это будет подготовка к сезону, от которой зависит успешная работа и настрой на весь предстоящий год.





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