Поддерживать одаренных детей будут мэрия Чкерпеовца и "Северсталь"

Архангельская область >> Образование >> 14.04.2017

Гендиректор "Северсталь Российская" сталь В. Германов и заммэра Череповца Е. Авдеева подписали соглашение, в рамках которого совместно собираются реализовать программу "Дети Череповца. Путь к успеху".

Цель проекта - создание системы, которая смогла бы поддерживать талантливых детей и подготавливать педагогов. Оператор программы - благотворительный фонд "Дорога к дому".

Авдеева подчеркнула, что раскрыть потенциал каждого ребенка через творчество важно для будущего детей. В Череповце работает программа поддержки одаренных детей. Ей уже около 4 лет, и теперь при партнерстве с "Северсталью" система подготовки будет усовершенствована. В частности, для детей и учителей разработают новые образовательные программы, к которым будут привлекать ведущих педагогов из вузов.

В 2017 г. организуют курсы по биологии, математике, химии и физике. Читать их будут преподаватели образовательного центра "Сириус". Представители Русского музея собираются развивать в Череповце гуманитарную сферу. Для развития направлений есть все условия.

Авдеева поздравила и вручила приветственный адрес победительнице всероссийской олимпиады среди школьников по литературе В. Тихомировой.

В. Германов завил, что поддержка детей — приоритетное направление социальной политики компании "Северсталь". Это поддержка спорта, в том числе хоккейной школы, где занимаются сотни детей, молодежной хоккейной команды "Алмаз", ставшей впервые в истории бронзовым призером МХЛ. Компания поддерживает разноплановые программы для дошкольников, организует школьные научные конференции и творческие конкурсы. Музей металлургической промышленности дает возможность узнать все о химии, от таблицы Менделеева до схемы доменной печи. При участии мэрии Череповца реализуется проект детского технопарка, где один этаж здания оборудуют на средства "Северстали" интерактивными зонами: гидравликой, механикой, оптикой и акустикой.





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