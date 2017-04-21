В 30 школах НАО проведут Всероссийские проверочные работы

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 21.04.2017

30 школ НАО вошли в число 40 тыс. образовательных учреждений России, где проведут контрольную работу среди школьников. ВПР (Всероссийские проверочные работы) проводятся службой надзора в сфере образования. Результат аттестации не окажет влияния на оценки школьников по итогам четверти или года.

Тестирование состоится в этом месяце, в нем примут участие 2,5 млн. школьников. В НАО знания программы общеобразовательной школы продемонстрируют ученики 4-5 классов в количестве 1045 человек.

18 апреля 528 человек из четвертых классов уже написали первую часть по русскому языку. За время проведения исследования школьники напишут работы по математике и окружающему миру (4-ый класс), по русскому языку, истории, биологии, математике (5-ый класс).

Школьники пишут контрольные в своих школах, а контрольный срез осуществляется учителями, работающими с этими классами. В зависимости от предмета, работа может занимать 1-2 урока.

3 окружные школы вошли в число тех, где будут осуществлять контроль за проведением исследования (п. Каратайка, п. Амдерма, пятая городская школа).

В Департаменте образования пояснили, что ВПР – это итоговые работы, организованные по учебным предметам для того, чтобы оценить уровень подготовки школьников согласно требованиям Федерального Госстандарта образования. Это не аналог государственной итоговой аттестации.
Результаты проверочных работ будут использоваться для формирования программ развития образования муниципалитетов, областей, республик, в целом по стране, для совершенствования методов преподавания в конкретных школах, для индивидуальной работы с учениками по устранению пробелов в знаниях. Задания разработаны на федеральном уровне, а их проверка проводится по единым критериям.






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