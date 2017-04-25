Как успешно преподавать онлайн?

Онлайн-курсы сегодня завоевали огромную популярность и пользуются все большим авторитетом среди населения. И это не удивительно, так как на сегодня преимущества преподавания онлайн неоспоримы.



К ним относятся:



Доступная демократическая цена на обучение.

Удобный гибкий график работы.

Доступ к актуальной злободневной информации большой аудитории слушателей.

Не нужно подбирать помещение для проведения обучения.

Правильно продуманная методика преподавания онлайн.



Как преподавать онлайн правильно?

Составление программы.

Правильный подбор платформы для проведения занятий.

Подбор и разбивка групп.

Проведения лекций, их мотивация, разработка домашних заданий.

