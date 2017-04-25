Как успешно преподавать онлайн?

>> Образование >> 25.04.2017

Онлайн-курсы сегодня завоевали огромную популярность и пользуются все большим авторитетом среди населения. И это не удивительно, так как на сегодня преимущества преподавания онлайн неоспоримы.

К ним относятся:

  1. Доступная демократическая цена на обучение.
  2. Удобный гибкий график работы.
  3. Доступ к актуальной злободневной информации большой аудитории слушателей.
  4. Не нужно подбирать помещение для проведения обучения.
  5. Правильно продуманная методика преподавания онлайн.
Сегодня преподавать онлайн можно как обычные предметы, так и проводить определенные семинары, тренинги, занятия по английскому, обучение копирайтингу и прочее. Важным моментом в данном обучении является правильный подбор аудитории. Для того, чтобы данные курсы были достаточно эффективными, желательно подбирать аудиторию по определенным навыкам и разбивать ее на несколько частей. Ведь не секрет, что среди учеников бывают как достаточно активные любознательные личности, так и те, кто привык получать информацию уже в готовом виде, не затрачивая при этом определённых усилий.

Как преподавать онлайн правильно?


Этот вопрос волнует многих преподавателей, а поэтому можно разбить все обучение на несколько этапов.
  1. Составление программы.
  2. Правильный подбор платформы для проведения занятий.
  3. Подбор и разбивка групп.
  4. Проведения лекций, их мотивация, разработка домашних заданий.
Для того, чтобы организовать правильную проверку уроков необходимы помощники, к которым можно отнести аспирантов и других преподавателей. В результате этого, определённый курс может дать слушателям развернутую углубленную информацию по всем направлениям работы. Некоторым потребуется помощь для того, чтобы узнать необходимые моменты пользования программой, например, как загрузить домашнее задание.

СДО - это шаг вперед по сравнению с обычным традиционным преподаванием. Именно система дистанционного обучения способна дать студентам всю необходимую информацию, повысить их профессиональные знания и умения, значительно увеличить интерес к определенному предмету.





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