Создание курса онлайн: общие сведения
Набирающая популярность система дистанционного обучения предполагает два важных аспекта. С одной стороны, она дает возможность поделиться полезными навыками либо практическими ценными знаниями с огромной заинтересованной аудиторией. С другой – это считается превосходным способом личного заработка. Безусловно, продавать можно только те знания, которые «упакованы» в качественную форму. Для этого необходимо просто создать курс онлайн и предложить его как можно большему количеству пользователей интернет. Многие не верят в свои собственные силы. Они считают, что создание курса является чем-то особенным. На самом деле, все гораздо проще. Необходимо только иметь общие представления об этом и ответственно подойти к данному процессу.
Что будет необходимо создателю курса?
Предположим, что продукт создается на базе популярного и максимально функционального сервиса Teachbase. Для того, чтобы получить ответ на вопрос: как создать свой курс, необходимо сначала понимать то, что для этого будет нужно. В целом, этот список будет состоять из следующих пунктов:
- система удобного и безопасного хранения созданных автором курса файлов для обучающих уроков в формате текста, видео или иной формы;
- грамотное распределение файлов по последовательным урокам;
- удобная онлайн-платформа, позволяющая раздавать обучающимся необходимые материалы и «домашние задания»;
- наличие видеоконференций, дающих возможность проводить вебинары обучающего характера;
- система отчетности и статистика, наглядно демонстрирующая данные по проведенным учебным урокам.
Каким нюансам следует уделить внимание?
Организация эффективной СДО на базе собственного онлайн-курса предусматривает необходимость учитывания следующих важных аспектов:
- лучше, если все материалы курса будут сосредоточены в одном месте;
- выбранная система должна быть веб-сервисом кросс-платформенного типа. Это исключит трудности с настройками и работой обучающейся аудитории.
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