Создание курса онлайн: общие сведения

Набирающая популярность система дистанционного обучения предполагает два важных аспекта. С одной стороны, она дает возможность поделиться полезными навыками либо практическими ценными знаниями с огромной заинтересованной аудиторией. С другой – это считается превосходным способом личного заработка. Безусловно, продавать можно только те знания, которые «упакованы» в качественную форму. Для этого необходимо просто создать курс онлайн и предложить его как можно большему количеству пользователей интернет. Многие не верят в свои собственные силы. Они считают, что создание курса является чем-то особенным. На самом деле, все гораздо проще. Необходимо только иметь общие представления об этом и ответственно подойти к данному процессу.



Что будет необходимо создателю курса?

система удобного и безопасного хранения созданных автором курса файлов для обучающих уроков в формате текста, видео или иной формы;



грамотное распределение файлов по последовательным урокам;



удобная онлайн-платформа, позволяющая раздавать обучающимся необходимые материалы и «домашние задания»;



наличие видеоконференций, дающих возможность проводить вебинары обучающего характера;



система отчетности и статистика, наглядно демонстрирующая данные по проведенным учебным урокам.



Каким нюансам следует уделить внимание?

лучше, если все материалы курса будут сосредоточены в одном месте;



выбранная система должна быть веб-сервисом кросс-платформенного типа. Это исключит трудности с настройками и работой обучающейся аудитории.

