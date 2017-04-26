Создание курса онлайн: общие сведения

>> Образование >> 26.04.2017

Набирающая популярность система дистанционного обучения предполагает два важных аспекта. С одной стороны, она дает возможность поделиться полезными навыками либо практическими ценными знаниями с огромной заинтересованной аудиторией. С другой – это считается превосходным способом личного заработка. Безусловно, продавать можно только те знания, которые «упакованы» в качественную форму. Для этого необходимо просто создать курс онлайн и предложить его как можно большему количеству пользователей интернет. Многие не верят в свои собственные силы. Они считают, что создание курса является чем-то особенным. На самом деле, все гораздо проще. Необходимо только иметь общие представления об этом и ответственно подойти к данному процессу.

Что будет необходимо создателю курса?


Предположим, что продукт создается на базе популярного и максимально функционального сервиса Teachbase. Для того, чтобы получить ответ на вопрос: как создать свой курс, необходимо сначала понимать то, что для этого будет нужно. В целом, этот список будет состоять из следующих пунктов:
  • система удобного и безопасного хранения созданных автором курса файлов для обучающих уроков в формате текста, видео или иной формы;
  • грамотное распределение файлов по последовательным урокам;
  • удобная онлайн-платформа, позволяющая раздавать обучающимся необходимые материалы и «домашние задания»;
  • наличие видеоконференций, дающих возможность проводить вебинары обучающего характера;
  • система отчетности и статистика, наглядно демонстрирующая данные по проведенным учебным урокам.

Каким нюансам следует уделить внимание?


Организация эффективной СДО на базе собственного онлайн-курса предусматривает необходимость учитывания следующих важных аспектов:
  • лучше, если все материалы курса будут сосредоточены в одном месте;
  • выбранная система должна быть веб-сервисом кросс-платформенного типа. Это исключит трудности с настройками и работой обучающейся аудитории.
Мы недаром взяли в качестве примера сервис Teachbase. Это обусловлено тем, что он эффективно объединяет максимально удобный функционал для создания и контроля обучающего процесса на основе собственного онлайн-курса.





Рекомендуем по теме:

Как успешно преподавать онлайн?

Заказать контрольную – верный путь к успеху

Как поднять эффективность бесплатных объявлений в сети?

Стероиды для современного спортсмена

Покупка товаров в интернет-магазинах Германии

Как отличить обычный игровой портал от покер рума


В Коми состоялся фестиваль этнической моды "Северный стиль"

В НАО внесли изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов"

1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске

Форум арктических муниципалитетов прошел в Архангельске

В Архангельске появится центр по внедрению космических технологий

Легализация "серых" зарплат в Коми позволило собрать 91 млн руб. страховых взносов

Паллиативное отделение для детей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями открывается в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета