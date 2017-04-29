Мастер-класс для детей прошел в технопарке "Квантум" Череповца

В Центре детского творчества Череповца состоялся мастер-класс, на котором школьников познакомили с оборудованием и программой в будущем технопарке для детей на ул. Сталеваров. Открыть его планируют 1 сентября.



Школьникам продемонстрировали хай-тек цех, вокруг которого сосредоточатся основные направления обучения, так называемые квантумы. Преподаватели показали, как работать с 3D-ручкой, программой трехмерного моделирования и станком-конструктором. Программа для моделирования настроена на начинающих инженеров. Она дает возможность сделать любой трехмерный объект. 3D-ручка позволяет экспериментировать и делать модели по своему вкусу. Она чем-то похожа на технологию 3D-принтера, т. е. выращивает объемные фигуры, но только ручка – это более детский вариант, более понятный подросткам. Об этом рассказала А. Филиппова, преподаватель квантума "Промышленный дизайн".



Некоторые подростки приходят на презентацию не первый раз, так как в первый раз они вообще не представляли куда пришли, а сейчас им уже стало интересно, что такое робототехника. Например, если у робота сломается делать, ее можно воспроизвести с помощью 3D-ручки, и это кажется фантастикой. Благодаря таким чудесам науки дети хотят в будущем связать свою жизнь с высокотехнологичной инженерией.

Во время мастер-класса ребятам предложили сделать самолет, но с первого раза не у кого не получилось.



Проект "Модернизация образования" от партии "Единая Россия" призван направить образование на пользу задачам бизнеса и реалиям рынка. Дети обязаны уметь делать то, что раньше было по силам только взрослым, и "Квантум" дает такую возможность.



Проект технопарка для детей "Квантум" реализуется на деньги из федерального бюджета и "Северстали", за чьи средства оборудуется второй этаж.