Пятый военно-патриотический слет "Тропою партизан" состоялся в Ковдоре

В Ковдорском политехническом колледже прошел пятый военно-патриотический слет "Тропою партизан", посвящённый Дню Победы и 55-летию местного ГОК. В нем приняли участие 9 команд из военно-патриотических клубов Апатитов, Ковдора и Мурманска. На открытии присутствовал замглавы Ковдорского района С. Ведерников.



Команды показали свои визитки, затем волонтеры дали ребятам возможность весь вечер играть в настольные игры. После этого спать им пришлось в спартанских условиях - в спортзале колледжа. Но в 3 утра по сигналу тревоги пришлось просыпаться и весь день выполнять боевые задания. Они искали контрольные точки, строили переправы, скрытые объекты, оказывали медпомощь, разводили костры и стреляли. Учитывая погоду с метелью и снегопадом и место проведения (в лесу), сделать все оказалось не так просто.



Вечером того же дня в актовом зале политехнического колледжа состоялся вечер памяти "Я помню. Я горжусь".



Во время закрытия слета команды приветствовали врио главы района Р. Дурягин, руководитель отделения "Юнармии" А. Биктимеров, представитель центра гражданского и патриотического воспитания А. Барышев.



По итогам слета победу одержала команда ВПК "Лидер" (возрастная группа 10-13 лет) г. Апатиты, второе место досталось "Юным друзьям пограничников-1", третье - " Юным друзьям пограничников-2" из Центра детского творчества Ковдора.



В категории 14-17 лет победу праздновала команда ВПК "Полярные волки" (Апатиты), второе место получила "Граница" из Центра детского творчества Ковдора, третье - "Вулкан" из Ковдорского политехнического колледжа.



Все команды наградили памятными значками и грамотами, а призеры и победители получили кубки и медали от отдела по физкультуре и спорту администрации Ковдорского района.