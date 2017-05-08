Для библиотекарей Коми провели московские литературные каникулы

Республика Коми >> Образование >> 08.05.2017

Московские литературные каникулы – библиотечный тур, который состоялся в рамках IX летней сессии школы директоров центральных библиотек Коми. Делегации из руководителей библиотек районов и городов республики обменялись опытом с коллегами из Москвы. Мероприятие приурочили к 180-летию Главной библиотеки Коми.

Организаторы мероприятия - общественная организация "Землячество Коми", Департамент культуры Москвы, Нацбиблиотека Коми, музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас", представительство Коми при президенте РФ.

Заседание школы состоялось в Библиотеке Добролюбова. Библиотекари познакомились с концепцией работы департамента культуры "Библиотеки в пространстве города", встретились со специалистами библиотек Москвы, обменялись опытом, познакомились с достопримечательностями столицы.

Для сотрудников библиотек Коми было важно в непринужденной обстановке пообщаться, обсудить новшества в работе, а после – посетить Арбат с одной из старейших читален в городе.

Проект не ограничивается работой с библиотекарями. Изначально его задумали как культурный мост Москва-Коми. Ежегодно в Библиотеку Добролюбова приезжают из Коми журналисты, люди искусства, молодежь (победители олимпиад и соревнований), библиотекари. Они знакомятся с культурой столицы, расширяют рамки восприятия.

В настоящий момент в Москве существует зелмлячество Коми, которое официально насчитывает 300 человек. Среди них люди разных профессий, которые давно живут в Москве - бизнесмены, люди искусства, студенты, представители старшего поколения. Многие из них присутствовали на встрече, рассказывали о своей жизни на новом месте, об успехах, а также о том, как представляют Коми на городских мероприятиях.

В музее-усадьбе "Остафьево" состоялась обзорная экскурсия по музейному комплексу, завершившаяся заседанием круглого стола на тему музеев и библиотек как хранителей культурного наследия страны.





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