Власти Сыктывкара принимают меры по переводу обучения в школах только на первую смену

Республика Коми >> Образование >> 14.05.2017

В учебном году 2017-2018 количество школьников в Сыктывкаре приблизится к 30 тыс. Прогноз сделала замначальника управления образования горадминистрации Н. Котелина.

В настоящий момент в 38 школах Сыктывкара учатся 29,3 тыс. человек, и 22% из них приходиться ходить в школу во вторую смену, так как в школах не хватает мест. Президент России В. Путин поставил задачу перевода всех детей на обучение в одну смену к 2025 г., но к тому времени сменится целое поколение учеников. Количество школьников с каждым годом растет, поэтому требуется увеличение количества учебных заведений, где они смогу обучаться. Но строить школы не успевают уже сейчас, чтобы обеспечить нормальными условиями для получения образования. Причины называются разные, но в основном нехватка денег, и это несмотря на существование нескольких программ, по которым на это регулярно выделяются средства из бюджетов разных уровней.

К концу текущего года должна быть закончена новая школа в микрорайоне "Орбита", рассчитанная на 1 200 мест. Также в Эжве собираются сделать пристройку к спецшколе-интернату. Здесь появится корпус для школьников младшего возраста, а воспитанникам интерната придется переехать в другое здание. На 2017 г. запланировано получение 1 450 новых мест в школах, но для полной ликвидации второй смены в Сыктывкаре этого недостаточно.

Город намерен участвовать в программе по строительству школ, по которой до 2023 г. планируют построить 7 образовательных организаций. Уже готова документация на строительство 600-метной школы в п. Краснозатонский, также школы появятся на ул. Ручейная, в Кочпон-Чит и Югыд Чой, на перекрестке ул. Пушкина и Куратова. Но программа пока не окончательная, и может быть изменена. Но 7 школ за 6 лет, т. е. приблизительно по одной в год для столицы Коми, слишком мало.





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