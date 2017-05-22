Активную вологодскую молодежь собрал "ГУСС-ФЕСТ"

На фестивале городского ученического совета самоуправления "ГУСС-ФЕСТ" в Вологде вчера собралось много молодежи. На стадионе у Дворца творчества открылись около двух десятков площадок, представляющих разные направления, которые целый день знакомили посетителей мероприятия с нюансами своей деятельности.



"Битва умов" предоставила юным вологжанам шанс проверить свои знания в разных сферах. "Имидж лидера" предлагал дорисовать облик человека-активиста. "Игротека" предлагала сразиться в разные игры индивидуально или командой.



И. Гуляева, начальник управления образования города, рассказала, что фестиваль проводится впервые и по инициативе школьников Городского ученического совета самоуправления. Подобный слет поможет объединить десятки ребят спортивными играми, квестами, интеллектуальными викторинами, и каждый выберет для себя площадку по душе. В организации мероприятия активную позицию приняли подростки, которые сами нашли спонсоров. Возможно, в будущем такие фестивали будут проводиться чаще, и собирать больше посетителей. Городские власти намерены поддерживать подобные инициативы, исходящие от школьников, потому что это то, что нужно детям, и само мероприятие несет не только развлекательную функцию, но и образовательную.



"ГУСС-ФЕСТ" – это попытка выявить способности ребенка или подростка, а это – возможность определиться с будущей профессией. Здесь были представлены наиболее известные и успешно развивающиеся компании города, а их представители рассказывали о своей работе. Например, судебные приставы рассказали о своих функциях и о вакансиях, которые есть в ведомстве. Но больше всего подростков интересовали игры, потому что фестиваль – это, прежде всего, развлечения.