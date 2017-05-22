Активную вологодскую молодежь собрал "ГУСС-ФЕСТ"

Вологодская область >> Образование >> 22.05.2017

На фестивале городского ученического совета самоуправления "ГУСС-ФЕСТ" в Вологде вчера собралось много молодежи. На стадионе у Дворца творчества открылись около двух десятков площадок, представляющих разные направления, которые целый день знакомили посетителей мероприятия с нюансами своей деятельности.

"Битва умов" предоставила юным вологжанам шанс проверить свои знания в разных сферах. "Имидж лидера" предлагал дорисовать облик человека-активиста. "Игротека" предлагала сразиться в разные игры индивидуально или командой.

И. Гуляева, начальник управления образования города, рассказала, что фестиваль проводится впервые и по инициативе школьников Городского ученического совета самоуправления. Подобный слет поможет объединить десятки ребят спортивными играми, квестами, интеллектуальными викторинами, и каждый выберет для себя площадку по душе. В организации мероприятия активную позицию приняли подростки, которые сами нашли спонсоров. Возможно, в будущем такие фестивали будут проводиться чаще, и собирать больше посетителей. Городские власти намерены поддерживать подобные инициативы, исходящие от школьников, потому что это то, что нужно детям, и само мероприятие несет не только развлекательную функцию, но и образовательную.

"ГУСС-ФЕСТ" – это попытка выявить способности ребенка или подростка, а это – возможность определиться с будущей профессией. Здесь были представлены наиболее известные и успешно развивающиеся компании города, а их представители рассказывали о своей работе. Например, судебные приставы рассказали о своих функциях и о вакансиях, которые есть в ведомстве. Но больше всего подростков интересовали игры, потому что фестиваль – это, прежде всего, развлечения.





Рекомендуем по теме:

8,5 млн руб. выделят в Череповце на летнее трудоустройство подростков

"Школа осознанности" открылась в Сыктывкаре

"Русский Север" представили в Тотьме участники фестиваля снежных скульптур

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре

24 марта в Вологде состоится общегородское родительское собрание

Протест станет главной темой фестиваля дизайна и визуального искусства "МОСТ" в Сыктывкаре


Инту ждет экономический подъем

В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

Создание курса онлайн: общие сведения

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Акции "Береги лес" в Коми призвана защитить лес от пожаров

"Женский проект – 2017" начал работу в Северодвинске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета