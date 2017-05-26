В НАО собираются адаптировать систему профобразования к потребностям рынка труда

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.05.2017

Глава НАО И. Кошин заявил, что в регионе нужно срочно адаптировать систему профобразования к потребностям рынка труда. Эта тема стала одной из главных на встрече с коллективами учреждений профессионального образования. Кошин уверен, что реформирование системы не имеет ничего общего с объединением некоторых из них, чего опасаются представители многих учреждений образования.

Потребность в рабочих кадрах нефтяной отрасли всегда высокая, но местным населением ее обеспечить невозможно, потому что квалификация ищущих работу не отвечает требованиям, предъявляемым работодателем. Снижается количество выпускников среднего специального образования, которые после окончания учебы идут работать по профессии.

Все чаще в округе приходится сталкиваться с ситуацией, когда выпускники, получившие диплом об образовании, вынуждены устраиваться на любую работу, потому что по специальности не могут найти вакансий.

Говорят о несоответствии кадров и потребности в них и сами преподаватели. Решить проблему можно составлением экономически обоснованного прогноза потребности в кадрах на ближайшие 5-15 лет. Такой документ находится в разработке и станет базой для формирования госзадания по подготовке нужных специалистов.

Во всех учебных заведениях давно устарела материально-техническая база. В НАЭТ требуется оборудование для обучения поваров, кабинет физики, в НПУ – новые авто для подготовки водителей.

Все образовательные учреждения должны подготовить свою программу развития. Это поможет модернизировать базу для подготовки и не делать это хаотично. Руководству профильного ведомства Кошин рекомендовал проанализировать потребность региона в кадрах, исключить дублирование функций в разных учреждениях, например, когда поваров подготавливают в училище и техникуме.

Перед округом стоит задача обеспечить работой местных ребят, и дать им такое образование, которое позволит им быть конкурентоспособными на рынке труда.





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