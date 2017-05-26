Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО". Решение о финансировании социально-значимого проекта в рамках соглашения с недропользователем принято накануне Администрацией округа. "Кочевой детсад" будет функционировать для 4-6 летних детей в Канинской тундре, в бригадах СХПК "Ненецкой общины "Канин".



Целью проекта является закупка снаряжения, развивающих игр, пособий для образовательного процесса. Проект даст возможность создать доступные условия получения дошкольного образования, при этом, не отрывая детей от своих кочующих родителей. Организация обучения в выездном формате должна формировать у них умения, навыки, знания, в том числе родных языков (ненецкого, коми). Это поможет сохранить родные языки в естественных условиях кочевых племен.



Прошлым летом в регионе был запущен пилотный проект организации "кочевого сада". Дети получали знания, необходимые для последующего обучения в школе. С ними работал педагог с большим опытом работы в детском садике с. Несь.



По состоянию на начало года в 5 хозяйствах в летний период кочуют 112 детей разных возрастов.



Изменения в законе "Об образовании" НАО закрепляли порядок доставки детей в места, где находятся их кочующие родители. Если раньше школьные вертолеты доставляли ребенка в место кочевки только в случае, если там находились оба родителя, то теперь этот пункт соблюдаться не будет.



Уникальный проект школьных вертолетов дает возможность создать условия для сохранения самобытного, культурного и социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.



Сейчас проходит кампания по транспортировке детей на летние каникулы. Запланировано 8 рейсов, во время которых детей отвезут к кочующим родителям общины Нерута, Ерв, в тундру Каратайки, Омы, Шойны, Неси. Домой уже доехали ученики Усть-Кары, Каратайки, Хорей-Вера, Варнека.





