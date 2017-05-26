Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО"

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.05.2017

Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО". Решение о финансировании социально-значимого проекта в рамках соглашения с недропользователем принято накануне Администрацией округа. "Кочевой детсад" будет функционировать для 4-6 летних детей в Канинской тундре, в бригадах СХПК "Ненецкой общины "Канин".

Целью проекта является закупка снаряжения, развивающих игр, пособий для образовательного процесса. Проект даст возможность создать доступные условия получения дошкольного образования, при этом, не отрывая детей от своих кочующих родителей. Организация обучения в выездном формате должна формировать у них умения, навыки, знания, в том числе родных языков (ненецкого, коми). Это поможет сохранить родные языки в естественных условиях кочевых племен.

Прошлым летом в регионе был запущен пилотный проект организации "кочевого сада". Дети получали знания, необходимые для последующего обучения в школе. С ними работал педагог с большим опытом работы в детском садике с. Несь.

По состоянию на начало года в 5 хозяйствах в летний период кочуют 112 детей разных возрастов.

Изменения в законе "Об образовании" НАО закрепляли порядок доставки детей в места, где находятся их кочующие родители. Если раньше школьные вертолеты доставляли ребенка в место кочевки только в случае, если там находились оба родителя, то теперь этот пункт соблюдаться не будет.

Уникальный проект школьных вертолетов дает возможность создать условия для сохранения самобытного, культурного и социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.

Сейчас проходит кампания по транспортировке детей на летние каникулы. Запланировано 8 рейсов, во время которых детей отвезут к кочующим родителям общины Нерута, Ерв, в тундру Каратайки, Омы, Шойны, Неси. Домой уже доехали ученики Усть-Кары, Каратайки, Хорей-Вера, Варнека.






Рекомендуем по теме:

Проектное управление внедряют в НАО

Лаборатория дошкольного образования открылась в Архангельске

В Архангельске стартовал проект «Профессия – предприниматель»

В Нарьян-Маре прошел финальный этап проекта "Абориген и закон. Региональный практикум"

Государственная поддержка учреждений образования в Карелии будет проводиться по нормативам, утвержденным правительством республики

300 тыс. руб. на реализацию проекта НКО "Молодежь-Инициатива-Развитие" выделили из бюджета НАО


В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

Создание курса онлайн: общие сведения

"Инжпласт" - качественные трубы

Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске

Проведение вебинаров: тонкости современных онлайн-тренингов

Дистанционное обучение — эффективный инструмент для мотивации персонала
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета