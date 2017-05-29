В Череповце открыли музейный центр "Зеленая планета"

Центр "Зеленая планета" занимает 460 м кв. Его реконструировали два года и вложили в это 73 млн руб. Теперь здесь спроектирована экспозиция с использованием современных технологий, которые позволяют оживить каждый экспонат. Посетители музея должны настроиться на важность ответственного отношения к ресурсам планеты.



Так как сейчас большое внимание уделяется популяризации рабочих специальностей, в "Зеленой планете" открыли специальный экспериментариум, объединяющий лаборатории, где можно познакомиться с производственными процессами. Новый музей станет культурным центром Череповца, центром притяжения российских и иностранных туристов. Глава региона О. Кувшинников считает, что он будет нести воспитательную функцию для молодежи, привлекая ребят к химической отрасли. Музейный проект способен создать новый образ города, где проживает несколько поколений химиков.



Открытие центра отвечает политике компании "ФосАгро". Она во всех городах своего присутствия пытается сохранить культурное, духовное и историческое наследие России, проводит мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации. Обучающий центр нужен для прививания людям интереса к химии, кроме того, это прекрасный подарок работникам компании, их детям, всем горожанам.



Губернатор области также принял участие в открытии инжинирингового центра "ФосАгро" - системы технологических помещений для сетевого и серверного оборудования. Его ключевая цель - автоматизация процессов бизнеса. Здесь обрабатываются гигабайты информации ежесекундно, в том числе информация из офисов и предприятий в Кировске, Балаково, Волхове, Санкт-Петербурге, Москве.



В проект вложено 600 млн руб., а к его реализации привлечены ведущие специалисты и применены новые технологии. Запаса мощности центра хватит на ближайшие 20 лет.